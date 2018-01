Vale o passeio Distante cerca de 70 quilômetros da costa sul da Bahia, Abrolhos (foto) é o principal ponto de reprodução das jubartes no Atlântico sul ocidental. Entre julho e novembro, é quase certo encontrar as gigantes ali. No arquipélago ou em outros pontos da costa baiana, veja como fazer os passeios - os que contam com apoio do Instituto Baleia Jubarte incluem palestras.