Valência das festas e da arquitetura

Praias. Aquela imagem composta por casinhas coloridas à beira-mar, veleiros, areia fina e restaurantes na orla é encontrada em Port-Saplaya. Já a opção mais urbana, Malvarrosa, fica perto do centro e das universidades – ou seja: um tradicional ponto de encontro de estudantes.

Calatrava. O famoso arquiteto caprichou nas criações em sua cidade natal. Além das incríveis pontes que cortam Valência, a Ciudad de las Artes y las Ciencias impressiona. O complexo de arquitetura moderna abriga uma casa de ópera, oceanográfico, cinema Imax, museu, e uma agradável área de passeio externa. Com opção de combinar ingresso, o ideal é reservar pelo menos dois dias para ele.

Plaza del Carmen. Aqueles bares tradicionalíssimos, de sentar no balcão, pedir uma caña (cerveja) e ganhar uma tapa de cortesia lotam esta praça, no centro da cidade. Além da diversão noturna, é arrumadinha, ótima para um passeio diurno.

Tradição. Há shows pirotécnicos durante todo o mês de março – com fogos coloridos e som quase ensurdecedor –, mas as principais festividades das Fallas se concentram entre os dias 15 e 19. É quando as ruas exibem os mais perfeitos bonecos de papel machê, que seguem um tema e participam de concurso único. No último dia, há premiação e a queima de todos eles, como representação de uma renovação geral. De dia ou à noite, todos saem às ruas para curtir as feirinhas, desfiles, shows e festas típicas. Mais: fallas.com.