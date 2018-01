Valle Nevado, Chile

Perfil

Valle Nevado tem boa infraestrutura tanto para iniciantes como para experts nos esportes de neve. É boa para grupos de amigos, com bares animados e festas durante a temporada, mas também recebe muitas famílias e casais. Mas é para quem gosta de esportes de neve: se esqui e snowboard não forem sua praia, melhor escolher outro destino. Se você tem problemas com a altitude, fique atento: a base da estação está a 3.050 metros de altitude.

Novidades

O aluguel de equipamentos agora pode ser feito por meio de um app para celular, logo ao chegar à estação. Você já garante sua reserva, e vai à loja apenas para retirar e pagar. As pistas foram alargadas, para comportar mais esquiadores e snowboarders, e há vários eventos programados ao longo da temporada. A Semana Foodie’s (5 a 10 de agosto), por exemplo, terá palestras de chefs, preparação de pratos exclusivos e outros eventos gastronômicos.

Principais passeios

Valle Nevado é mesmo do esqui e do snowboard. Para os destemidos, há a possibilidade de fazer heliski, em que se é levado por um helicóptero a áreas de neve intocada.

Além do esqui

A partir das 17h, as pistas fecham e começam as atividades après-ski. Os hotéis Puerta do Sol e Valle Nevado fazem uma espécie de happy hour com comidinhas e bebidas para se aquecer. Às quintas, ocorre a Wine Fest, para amantes de vinho, no pub Tres Pontas. Há ainda um cinema 3D no Hotel Puerta do Sol e uma piscina aquecida para os hóspedes da estação onde todo mundo vai relaxar antes do jantar. Piscina e neve? Sim, é uma delícia! (só deixe um roupão bem quentinho te esperando na hora de sair da água).

Nos bares há noites temáticas, com DJs, karaokê, bandas... Também há kids club para as crianças, spas e restaurantes – o La Fourchette é o mais sofisticado, no Hotel Valle Nevado. Também há um restaurante a 3.200 metros de altitude, acessível por gôndola fechada (não precisa voltar esquiando).

O povoado vizinho de Farellones tem um parque onde dá para encarar caminhada com raquetes, tubing e tirolesa. E ainda fazer bonecos de neve numa área exclusiva.

Hotéis e transporte

O complexo conta com três hotéis e um conjunto de apartamentos, que se adequam a famílias, casais, amigos e quem não abre mão do conforto. Você não precisa de carro – vai usar apenas pés, esqui ou snowboard e teleféricos. Há várias empresas que fazem passeios de bate-volta à estação a partir de Santiago – algumas já incluem o aluguel de roupas especiais.

Dicas extras

Por estar a mais de 3 mil metros de altitude, é preciso ter alguns cuidados. Você vai se sentir mais cansado e lento (há quem sinta também dor de cabeça e enjoo). No dia de chegada, repouse e beba líquidos quentes. Evite bebidas alcoólicas – elas vão deixá-lo ainda mais cansado. Tenha atenção especial às crianças.

Por ser perto de Santiago, pode ficar bem lotada nos fins de semana (muita gente vai e volta para a capital no mesmo dia). Como o movimento é grande, há horários específicos para subir e descer a Cordilheira nesse período. Verifique as restrições e, se for o caso, considere passar a última noite em Santiago para não perder o voo.

Como chegar

Voe até Santiago e, de lá, contrate um transfer para Valle Nevado. Alugar carro para subir não é uma boa ideia.

Pacotes

Sete noites no Hotel Valle Nevado com pensão completa (sem bebidas), ski lift diário e uma massagem no spa, além de traslado privativo do aeroporto de Santiago custa a partir de US$ 3.528 por pessoa em quarto duplo, na Ski Brasil. Quatro noites com pensão completa e acesso aos meios de elevação custa desde US$ 1.510 por pessoa em quarto duplo na Teresa Perez. Na Interpoint, sete noites no Hotel Tres Puntas, com meia pensão e passes de esqui, a partir de US$ 1.846 por pessoa em quarto duplo.