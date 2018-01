Valparaíso: na subida do morro

De um lado, 42 morros; de outro, o Oceano Pacífico. No meio, um filete de terra plana, quase uma rima plástica com o próprio Chile, portanto. Valparaíso, antiga cidade fundada em 1544, viveu seu auge no século 19 – a inauguração do Canal do Panamá, em 1914, tirou boa parte da importância de seu porto. “Ontem, ontem, disse a meus olhos, / quando voltaremos a ver-nos? / E quando a paisagem muda, / são tuas mãos ou são tuas luvas?”

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O charme da cidade, mais do que na decadência, está em seus morros. Para subir até eles – e percorrê-los a pé –, vale tomar os ascensores: são 15 funiculares espalhados pela cidade, considerados monumento nacional, o mais antigo deles, Concepción, inaugurado em 1883.

Então é se entregar às cores. As ladeiras de Valparaíso, em paredes, muros e escadarias, são uma versão ampliada do Beco do Batman, reduto de grafiteiros de São Paulo. Não raras vezes, as casinhas dos morros também são coloridas – ao longo, portanto, a vista é de um mosaico.

Por falar em vista, boa mesmo a tinha Pablo Neruda. Sua casa de Valparaíso, batizada por ele de La Sebastiana, conta com privilegiado panorama da cidade e da orla do Pacífico. “Quando canta o azul da água / a que cheira o rumo do céu?”, “Quando vejo de novo o mar, / o mar me viu ou não me viu?”

Neruda andava cansado da vida em Santiago quando, no fim dos anos 1950, encontrou o imóvel de Valparaíso. Coube a ele contratar o término da construção. Quando a ocupou, o poeta, um colecionador obstinado, a encheu com seus cacarecos, principalmente os relacionados ao mar. Também é nessa casa que estão suas coleções de mapas antigos e peças curiosas como caixas de música. Os cinco andares têm amplas janelas – ele queria aproveitar a vista.