Van Gogh ao extremo

Não há obras originais de Van Gogh expostas na cidade. Mas o roteiro de dez pontos, com painéis que mostram os quadros pintados ali, é imperdível. Caso do café (foto) que foi posteriormente batizado com o nome do pintor. No site do escritório de turismo local (arlestourisme.com) há mapa.

O atual Espaço Van Gogh (www.fondationvangogh-arles.org) funciona no antigo hospital onde o pintor ficou internado após decepar a própria orelha. Hoje, funciona como centro cultural.