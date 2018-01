Variedade de sabores a preços econômicos Andando despretensiosamente pela região do Alto Marais, aquela que fica mais perto da Praça da República do que do Hotel de Ville, você pode encontrar um dos mercados mais antigos de Paris. Na altura do número 39 da Rua de Bretagne (3º arrondissement), um estreito portal verde marca a entrada de uma reunião incrível de iguarias francesas. No Marché des Enfants Rouges você encontra de tudo: ostras frescas, pratinhos descartáveis de escargots embebidos em molho pesto, terrines e foie gras com todas as especificidades que você possa imaginar. Além, claro, de frutas e verduras - atenção para as deliciosas framboesas.