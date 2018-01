Veja destinos para festejar o Natal

Pacotes para destinos no Brasil e no exterior com hospedagem e transporte (terrestre ou aéreo) incluídos são a melhor opção para quem não quer esquentar a cabeça ou não tem tempo disponível para organizar detalhes da viagem de Natal. Veja também: Confira 30 opções de hotéis pelo Brasil para passar o Natal A seguir, selecionamos 20 sugestões pelo território nacional e também por países das Américas. Há boas opções na praia, na montanha e na cidade. Os preços são por pessoa e valem para hospedagem em quarto duplo. NACIONAIS R$ 930 A Trilhas & Trilhas (0--11-2231- 2933; www.trilhasetrilhas.tur.br) leva para a Serra da Canastra (MG) por 4 noites (23 a 27). Com transporte rodoviário, café, jantar, 1 almoço, 2 lanches de trilha, passeios e seguro R$ 1.218 A CVC (0--11-2191-8410; www.cvc.com.br) tem pacote de 7 noites (20 a 27) para Arraial D?Ajuda (BA). Com aéreo, café, seguro e traslados R$ 1.321 A Visual Turismo (0--11-3235- 2000; www.visualturismo.com.br) leva para Recife (PE) por 7 noites (22 a 29). O programa inclui passagem aérea, hospedagem com café da manhã, passeios e traslados R$ 1.495 A Tereza Ferrari (0--11-3021- 1699; www.terezaferrariviagens.com.br) tem pacote com duração de 4 noites (23 a 27) em Gramado (RS). Estão incluídos a parte aérea, city tour em Gramado, passeio a Canela, um tour por vinícolas com almoço, outro de compras e um terceiro pelos lugares que serviram de locação para o filme O Quatrilho R$ 1.688 Com a CVC, 7 noites (23 a 30) na Praia do Forte (BA). O programa inclui passagem aérea, café e traslados R$ 1.730 A Taks Tour leva para Bonito (MS) por 4 noites (22 a 26). O programa inclui aéreo, hospedagem com meia pensão, seguro e traslados R$ 1.795 Para Maceió (AL), 5 noites (21 a 26) com a TAM Viagens (0--11- 4706-0743; www.tamviagens.com.br). O programa inclui passagem aérea, hospedagem com café, passeios e traslados R$ 2.063 Pacote da Visual para Porto de Galinhas (PE) tem duração de 7 noites (22 a 29). Parte aérea, café e traslados estão incluídos R$ 2.076 A Pomptur (0--11-2144-0400; www.pomptur.com.br) leva para Salvador (BA) por 5 noites (23 a 28). Com aéreo, pensão completa, seguro e traslados R$ 2.262 A Venturas e Aventuras (0--11-3872-0362; www.venturas.com.br) leva para a Amazônia por 4 noites (24 a 28). O programa inclui passagem aérea, traslados, todas as refeições e passeios R$ 2.756 Também com a Venturas e Aventuras, pacote de 7 noites (19 a 26) na Península de Maraú (BA) inclui passagem aérea, hospedagem com meia pensão, passeios, seguro e traslados INTERNACIONAIS US$ 507 Em Punta del Este (Uruguai), 3 noites (23 a 26) com café, city tour e traslados. Na Nob Hill (0--11-3473- 9400; www.nobhill.com.br) US$ 749 A Riviera (0--11-5533-6889; www.rivieraoperadora.com.br) tem pacote de 5 noites (23 a 28) em Buenos Aires (Argentina). Com café, city tour, seguro e traslados US$ 1.428 Em Bariloche (Argentina), 4 noites (22 a 26) com a Vivaterra (0--11-3258-2651; www.vivaterra.com.br) incluem café, passeios, seguro e traslados US$ 2.056 A Stella Barros (0--11-4003- 3099; www.stellabarros.com.br) leva para Orlando (EUA). São 8 noites (21 a 29) com aéreo, carro alugado e seguro US$ 2.184 6 noites (20 a 26) na Guatemala, com café e passeios. Na Climb (0--11-5052-6305; www.climb.tur.br) US$ 2.244 Machu Picchu (Peru) por 8 noites (22 a 30), com café, passeios e traslados. Na Pisa (0--11-5052- 4085; www.pisa.tur.br) US$ 2.549 A ADV (0--11-2167-0633; www.advtour.com.br) leva para Punta Cana (República Dominicana) por 7 noites (21 a 28). Estão incluídos refeições, seguro e traslados US$ 2.858 7 noites (20 a 27) em Cancún com a CVC. Pensão completa, passeios, seguro e traslados US$ 3.249 Em Nova York, 5 noites (21 a 26) com café, tour, seguro e traslados. Intravel (0-11- 3206-9000; www.intravel.com.br).