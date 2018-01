Veja eventos pelo mundo em novembro

1. Corra, Nova York, corra!

Para totalizar os 42 quilômetros regulamentares de uma maratona, a de Nova York faz os competidores circularem por toda a cidade, desde Staten Island – a largada é na Ponte Verrazano-Narrowns –, passando por Brooklyn, Queens e pontos significativos de Manhattan, como a 5ª Avenida. Assistir à prova pelas ruas é gratuito e programa imperdível na data. Já as inscrições são disputadíssimas; atualmente, está ativa no site uma pré-inscrição para quem quer concorrer ao direito de se inscrever em 2016. Mais: tcsnycmarathon.org.

5. Fogos da vingança

Guy Fawkes, o rebelde que inspirou o filme V de Vingança (2005), não conseguiu executar até o fim seu plano de explodir o Parlamento inglês em 1605. Mas sua prisão inspira uma festa pública de fogos de artifício em Londres, a Bonfire Night. As luzes tomam todo o centro da capital inglesa. Vá cedo para se acomodar à margem do Tâmisa: oesta.do/guybonfire.

12. Piratas. Sim, no Caribe

Haja dublê de Jack Sparrow. A Semana Pirata de Cayman é um festival que dura 11 dias (até 22) recheados de música, dança, jogos, atrações infantis e comida local. A vibe geral varia de festa da colheita interiorana, com coroação de uma rainha, a carnaval, cheio de gente fantasiada... de pirata. Boa parte da programação é ao ar livre – o ponto alto, no sábado, é a invasão de corsários em veleiros antigos, que desembarcam na baía de George Town e capturam o governador. Mais: piratesweekfestival.

13. Praga renascentista

Destaque da Renascença italiana, o pintor Ticiano ganha exposição no Castelo de Praga. A mostra Vaidade de Ticiano fica em cartaz no principal monumento da capital da República Checa até 13 de março. Pode separar um dia inteiro: há muito mais a ver no castelo. Site: oesta.do/ticianoempraga.

13. Comilança fluminense

Dois destinos turísticos do Estado do Rio de Janeiro terão festivais gastronômicos. Petrópolis celebra, até o dia 29, os 15 anos do seu Petrópolis Gourmet (petropolisgourmet.com.br), com 60 restaurantes e a possibilidade para o visitante de participar da colheita do ingrediente até o preparo da comida. Paraty tem a Folia Gastronômica (foliagastronomica.com.br) de 13 a 15, com barracas de comida na Rua Dr. Samuel Costa e atrações circenses.

23. Jazz solene

Tudo a ver com o clima de luxo e riqueza de Mônaco. A 10ª edição do Festival de Jazz de Monte Carlo vai até o dia 10 de dezembro, com um total de 16 concertos de jazzistas de vertentes variadas, apresentados na imponente Ópera Garnier, casa de espetáculos em Monte Carlo construída no fim do século 19. Ingressos custam entre ¤ 50 e ¤ 80 por noite. Compre em oesta.do/jazzmontecarlo.

27. Surto consumista

Especialmente em tempos em que a cotação do dólar não está nada favorável, a Black Friday dos Estados Unidos pode ser uma chance de economizar. Para quem vai aderir à corrida consumista, a TAM Viagens tem pacote para Nova York com aéreo, seis noites em hotel quatro-estrelas e café da manhã. Custa R$ 6.368 por pessoa: tamviagens.com.br. Veja lojas participantes e monte listas de desejos de consumo em blackfriday.com.