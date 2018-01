Veja mais passeios interessantes na capital do Pará Decidiu ir a Belém para acompanhar o Círio? Não perca a oportunidade de ver outros encantos da cidade. E vá preparado, porque eles não são poucos. Comece pela Estação das Docas, às margens da Baía do Guarajá. Em 2000, o local foi recuperado e, hoje, é um passeio obrigatório. A região tem restaurantes típicos e lojinhas que valem a pena. De lá, caminhe até o famoso mercado Ver-o-Peso, cheio de bancas com produtos supercoloridos. O trecho conta com mais atrações. Visite o Forte do Castelo (Praça Frei Caetano Brandão, 117. A entrada custa R$ 2; grátis às terças), que marca a fundação da cidade, no século 17. Atualmente, o espaço abriga o Museu do Encontro, com acervo sobre os índios tapajós e marajoaras. Continue nessa área e vá até a Igreja de Santo Alexandre (0--91-4009-8802. Entrada: R$ 4; grátis às terças), atual Museu de Arte Sacra.