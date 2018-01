Veja os preços de pacotes para Saint Martin, no Caribe

O trecho SP–Saint Maarten–SP custa a partir de US$ 1.199 na American Airlines (11-4502-4000; http://www.aa.com/) e na Delta (4003-2121; http://www.delta.com/) e US$ 1.282 na Continental (0--11-2122-7500; http://www.continental.com/). Voos com conexão

PACOTES*

US$ 1.573: 5 noites, com café. Na Monark (0--11-3235-4332; http://www.monark.tur.br/)

US$ 1.601: 6 noites. Na Top Brasil (0--11-3926-8000; http://www.topbrasiltur.com.br/)

US$ 1.612: 5 noites, com café. Na Agaxtur (0--11-3067-0900; http://www.agaxtur.com.br/)

US$ 1.666: 5 noites, com café. Na Bom Destino (0--11-3854-2436; http://www.bomdestino.com.br/)

US$ 1.750: 6 noites, com café. Na PanAmericano (4002-7782; http://www.panamericanoviagens.com.br/)

US$ 1.794: 5 noites, com café e locação de carro. Na Tia Augusta (0--11-3068-5111; http://www.tiaaugusta.com.br/)

US$ 1.808: 6 noites, com café. Na CVC (0--11-2191-8911; http://www.cvc.com.br/)

US$ 1.856: 5 noites, com café. Na Friends in the World (0--11-3894-9407; http://www.friendsintheworld.com.br/)

US$ 2.007: 6 noites, com café. Na Intravel (0--11-3206-9000; http://www.intravel.com.br/)

US$ 2.048: 6 noites, com café. Na Taks Tour (0--11-2821-8800; http://www.takstour.com.br/)

US$ 2.342: 7 noites. Na Filhos da Terra (0--11-3171-2000; http://www.filhosdaterra.com/)

US$ 3.500: 5 noites, com café e passeios. Na ARCR (0--11-5052-6305)

US$ 6.508: 6 noites, com café. Na SKI Brasil (0--11-2196-9399; http://www.skibrasil.com.br/)

*Mínimo por pessoa em apartamento duplo, com aéreo.