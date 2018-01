Veja pacotes de viagem para Las Vegas, nos EUA

O trecho SP-Las Vegas-SP custa a partir de US$ 1.129 (R$ 2.020) na Delta (4003-2121; www.delta.com), R$ 2.171 na United (0--11-3145-4200; www.united.com.br), R$ 2.250 na American Airlines (0--11-4502-4000; www.aa.com.br) e R$ 3.074 na TAM (4002-5700; www.tam.com.br). Voos com conexão

PACOTES*

US$ 843: 4 noites. Na Inside (0--11-4508-8010; www.insideviagens.com.br)

US$ 885: 4 noites. Na Submarino (4003-9888; www.submarinoviagens.com.br)

US$ 919: 4 noites. Na Beeline (0--11-3373-9200; www.beeline.com.br)

US$ 990: 4 noites. Na MMTGapnet (0--11-3124-6444; www.mmtgapnet.com.br)

US$ 999: 4 noites. Na Abreutur (0--11-3702-1840; www.abreutur.com.br)

US$ 1.002: 4 noites. Na Flot (0--11-4504-4544; www.flot.com.br)

US$ 1.085: 5 noites. Na Bon Voyage (0--11-3258-6522; www.bonvoyagetur.com.br)

US$ 1.131: 5 noites. Na Excellence (0--11-2713-6150; www.excellencetours.com.br)

US$ 1.232: 5 noites. Na Intravel (0--11-3206-9000; www.intravel.com.br)

US$ 1.238: 5 noites. Na New Age (0--11-3138-4888; www.newage.tur.br)

US$ 1.310: 5 noites, com locação de carro. Na Tia Augusta (0--11-3068-5111; www.tiaaugusta.com.br)

US$ 1.329: 4 noites. Na Americanas (4003-4313; viagens.americanas.com.br)

US$ 1.338: 4 noites, com citytour. Na CI (0--11-3677-3600; www.ci.com.br)

US$ 1.375: 4 noites, com passeio. Na Natural Mar (0--11-3256-7492; www.naturalmar.com.br)

US$ 1.388: 5 noites. Na Taks Tour (0--11-2821-8800; www.takstour.com.br)

US$ 1.414: 5 noites. Na Top Brasil (0--11-3926-8000; www.topbrasiltur.com.br)

US$ 1.428: 5 noites. Na Sem Fronteiras (0--11-2091-3595; www.semfronteirastur.com.br)

US$ 1.428: 5 noites. Na Sip (0--11-3168-6658; www.siptravel.com.br)

US$ 1.507: 4 noites, com locação de carro. Na Friends in the World (0--11-3894-9407; www.friendsintheworld.com.br)

US$ 1.529: 5 noites. Na PanAmericano (4002-7782 ; www.panamericanoviagens.com.br)

US$ 1.545: 4 noites, com ingresso para o Cirque du Soleil. Na RCA (0--11-3017-8700; www.rcaturismo.com.br)

* Mínimo por pessoa em quarto duplo, com aéreo