Veja pacotes e preços dos cruzeiros Disney

'Let it go'

Fiordes, montanhas e geleiras que inspiraram os cenários de Frozen surgem diante dos olhos nesse roteiro de 7 noites que parte em 29 de maio também de Dover, na Inglaterra, e segue para a Noruega. Outra opção no mesmo navio Disney Magic terá 12 noites por Noruega e Islândia, em 17 de junho e 13 de julho. Desde US$ 3.784 por pessoa.

No verão

No Caribe, a temporada de verão 2016 (no Hemisfério Norte) terá os navios Dream e Fantasy em roteiros desde Port Canaveral, rumo às Bahamas (a partir de US$ 1.416), com 3 a 7 noites de duração. Na mesma época, o Disney Wonder volta ao Alasca, entre maio e agosto, desde US$ 3.057.

Magia britânica

O Disney Magic zarpará em 5 de junho do porto de Dover rumo a um roteiro pelas Ilhas Britânicas. A custo que começa em US$ 7.377 por pessoa, passará pela Escócia; Newcastle e Liverpool, na Inglaterra; e Dublin, na Irlanda, entre outros portos, em um total de 12 noites. Castelos e a trajetória dos Beatles estarão no caminho.