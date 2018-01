Veja pacotes para aproveitar o carnaval pelo Brasil

Falta pouco mais de três semanas até que a folia comece a imperar Brasil a fora. Os mais precavidos já estão preparando fantasias, listando os blocos favoritos e estocando confetes e serpentinas. Mas se você não faz parte dessa turma de foliões precavidos e antecipados, não se preocupe. Até mesmo quem ainda não reservou ou não se decidiu sobre seu destino de carnaval pode encontrar seu lugar ao sol em blocos e desfiles por todo o País.

Separamos opções disponíveis (até 12 de janeiro), algumas com preços bem competitivos, para aproveitar o carnaval nos principais pólos da folia pelo Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda e Minas Gerais. Os pacotes são sempre em apartamento duplo, com café da manhã. Escolha seu destino e parta para o ziriguidum!

Rio de Janeiro

R$ 837,45: 3 noites no Rio de Janeiro, com aéreo, hospedagem, café da manhã. Na Ahoba Viagens

R$ 1.072: 7 noites no Rio de Janeiro, com aéreo, hospedagem e café da manhã. No Submarino Viagens

R$1.563: 4 noites no Prodigy Hotel Santos Dumont Airport, com café da manhã. No GJP Hotels

R$ 1.858: 4 noites no Rio de Janeiro, com aéreo, hospedagem no Hotel Windsor Astúrias e café da manhã. Na CVC

R$ 3.786: 5 Noites no Hotel Windsor Barra Hotel, com aéreo e traslados. Na Top Brasil Turismo

Salvador

R$ 1.727: 7 noites em Salvador, com aéreo, hospedagem e café da manhã. No Submarino Viagens

R$ 1.998: 7 noites em Salvador no Hotel Sol Plaza Sleep, com aéreo, traslados e city tour. Na CVC

R$ 2.254: 4 noites no Hotel Sol Bahia, com aéreo e traslados. Na Top Brasil Turismo

R$ 2.798: 4 noites com hospedagem, aéreo e traslado. Na Filhos da Terra Ecoturismo

R$ 4.275,99: 4 noites, com aéreo em voo direto, hospedagem no Hotel Gran Stella Maris Resort Convention, translado e ingresso para o Camarote da Brahma em sistema all-Inclusive. Na Trip4u Viagens

Recife

R$ 1.457: 7 noites em Recife, com aéreo, hospedagem e café da manhã. No Submarino Viagens

R$ 1.798: 6 noites no Hotel Prodigy Recife, com aéreo, traslados e city tour. Na CVC

R$ 2.580: 5 noites no Hotel Golden Tulip Recife Palace, aéreo e traslados. Na Top Brasil Turismo

R$ 2.923,56: 4 noites com aéreo em voo direto, hospedagem no Hotel Best Western Manibu, traslado e ingresso para o camarote Seu Boteco. Na Trip4u Viagens

R$ 3.990: Para duas pessoas, 4 noites em Recife com aéreo, café da manhã e transfer de ida e volta. Na Forma Family

Minas Gerais

R$ 568,16: 3 noites em Ouro Preto, com aéreo, hospedagem e café da manhã. Na Ahoba Viagens

R$ 2.231: 5 noites Hotel Ouro Minas, passeio para Tiradentes e cidades históricas. Com aéreo, traslados e seguro viagem. Na Top Brasil Turismo