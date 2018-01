Veja pacotes para Salvador PASSAGEM O trecho São Paulo–Salvador–São Paulo custa a partir de R$ 287 na Webjet (0300-210-1234; www.webjet.com.br), R$ 318 na Gol (0300-115-2121; www.voegol.com.br), R$ 318 na Azul (0--11-3003-2985; www.voeazul.com.br), R$ 350 na TAM (4002-5700; www.tam.com.br) e R$ 390 na Ocean Air (4004-4040; www.oceanair.com.br). O ônibus de Salvador para a Praia do Forte custa R$ 9,60 na Expresso Linha Verde (0--71-3460-2050), saindo da rodoviária. PACOTES* R$ 1.253: 3 noites, com café. No Submarino Viagens (4003-9888; www.submarinoviagens.com.br) R$ 1.558: 7 noites, com café. Na Natural Mar (0--11-3256-7492; www.naturalmar.com.br) R$ 1.685: 4 noites, com café e passeios. Na Pisa Trekking (0--11-5052-4085; www.pisa.tur.br) R$ 1.685: 4 noites, com café e passeio. Na Venturas & Aventuras (0--11-3872-0362; www.venturas.com.br) R$ 1.704: 7 noites. Na Intravel (0--11-3206-9000; www.intravel.com.br) R$ 1.750: 7 noites, com café. Na RCA Turismo (0--11-3017-8700; www.rcaturismo.com.br) R$ 1.778: 7 noites, com café e passeio. Na Sem Fronteiras (0--11-2091-3595; www.semfronteiras.tur.br) R$ 1.836: 4 noites, com café. Na Freeway (0--11-5088-0999; www.freeway.tur.br) R$ 1.836: 4 noites, com café. Na Filhos da Terra (0--11-3171-2000; www.filhosdaterra.com) R$ 1.988: 7 noites, com café. Na CVC (0--11-2191-8410; www.cvc.com.br) R$ 1.991: 7 noites, com café. Na Visual (0-11-3235-2000; www.visualturismo.com.br) R$ 2.120: 3 noites, com meia pensão. Na Americanas Viagens (4003-4313; viagens.americanas.com.br) R$ 2.316: 4 noites, all inclusive. Na Shoptime Viagens (4003-4323; viagens.shoptime.com.br) R$ 2.432: 6 noites, com café e jantar. Na Agaxtur (0--11-3067-0900; www.agaxtur.com.br) R$ 2.540: 3 noites, com meia pensão. Na Interpoint (0--11-3087-9400; www.interpoint.com.br) R$ 3.070: 4 noites, com meia pensão. Na TAM Viagens (0--11-3274-1313; www.tamviagens.com.br) R$ 3.169: 7 noites, all inclusive. Na Beeline (0--11-3373-9200; www.beeline.com.br) R$ 3.324: 7 noites, all inclusive. Na Turismo10 (0--11-3253-7300; www.turismo10.com) R$ 3.588: 4 noites, com café e jantar. Na Tia Augusta (0--11-3068-5111; www.tiaaugusta.com.br) R$ 3.600: 4 noites, all inclusive. Na Soft Travel (0--11-3017-9999; www.softtravel.com.br) R$ 3.756: 7 noites, all inclusive. Na Taks Tour (0--11-2821-8800; www.takstour.com.br) * Mínimo por pessoa em quarto duplo, com aéreo