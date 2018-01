Veja sugestões para viajar no último feriado prolongado de 2016

O feriado de 15 de novembro, uma terça-feira, será o último emendável de 2016. Este ano, nem o descanso estendido no Natal e no ano-novo está garantido, já que os dois feriados oficiais, 25 de dezembro e 1.º de janeiro, caem em domingos.

Se o clima seguir seu curso natural, a temperatura em novembro estará de agradável para quente no Brasil e em boa parte da América do Sul. Ou seja, chance para descansar e curtir com tempo bom, além de preços e lotação ainda moderados.

Como são só quatro dias, não dá para ir tão longe. De carro ou de avião, a dica é escolher destinos de fácil acesso, com boas atrações e que combinem com a sua expectativa (e orçamento, claro). Selecionamos 40 opções sob medida para a data.

Veja pacotes na galeria a seguir. Os que são para ir de avião incluem a passagem aérea. Os valores indicados são por pessoa – exceções estão indicadas – e não incluem taxas. Bom feriado.