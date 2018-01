Veja valores de pacotes para João Pessoa

O trecho São Paulo–João Pessoa–São Paulo custa a partir de R$ 448 na Gol (0300-115-2121; www.voegol.com.br) e R$ 73 na TAM (4002-5700; www.tam.com.br)

PACOTES*

R$ 930: 4 noites, com café e city tour. Na Flot (0--11-4504-4545; www.flot.com.br)

R$ 974: 5 noites, com café. Na Monark (0--11-3235-4322; www.monark.tur.br)

R$ 1.050: 7 noites, com passeio. Na Filhos da Terra (0--11-3171-2000; www.filhosdaterra.com)

R$ 1.050: 7 noites, com passeio. Na Sem Fronteiras (0--11-2091-3595; www.semfronteiras.tur.br)

R$ 1.050: 7 noites, com café e passeio. Na Taks Tour (0--11-2821-8800; www.takstour.com.br)

R$ 1.098: 7 noites. Na Bom Destino (0--11-3854-2436; www.bomdestino.com.br)

R$ 1.098: 7 noites, com café e passeio. Na Beeline (0--11-3373-9200; www.beeline.com.br)

R$ 1.098: 7 noites, com passeio. Na CVC (0--11-2191-8410; www.cvc.com.br)

R$ 1.120: 7 noites, com passeio. Na Visual (0--11-3235-2000; www.visualturismo.com.br)

R$ 1.126: 7 noites, com café e city tour. Na Inside (0--11-4508-8010; www.insideviagens.com.br)

R$ 1.158: 7 noites, com passeio. Na Natural Mar (0--11-3256-7492; www.naturalmar.com.br)

R$ 1.208: 7 noites, com city tour. Na PanAmericano (4002-7782; www.panamericanoviagens.com.br)

R$ 1.264: 3 noites, all inclusive e city tour. Na Litoral Verde (0800 286 6606; www.litoralverde.com.br)

R$ 1.288: 4 noites, com café e passeio. Na Freeway (0--11-5088-0999; www.freeway.tur.br)

R$ 1.431: 7 noites, com city tour. Na Intravel (0--11-3206-9000; www.intravel.com.br)

R$ 1.530: 7 noites, com café e passeio. Na Sanchat Tour (0--11-3017-3140; www.sanchattour.com.br)

R$ 1.743: 7 noites, com café e city tour. Na Friends in the World (0--11-3894-9407; www.friendsintheworld.com.br)

R$ 2.614: 7 noites, all inclusive e passeio. Na Tereza Ferrari (0--11-3021-1699; www.terezaferrariviagens.com.br)

*Mínimo por pessoa em quarto duplo, com aéreo