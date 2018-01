Venha para a turnê mágica e misteriosa

LIVERPOOL - Cerca de 50 pessoas se aglomeram perto do centro de informações para turistas no Albert Dock, por volta das 11 da manhã. Ansiosas, em 30 minutos elas embarcarão em uma jornada inesquecível.

Estacionado a poucos metros dali está um ônibus amarelo e azul, cortado ao meio por um arco-íris, que faz todos ali se comportarem como crianças à espera de um brinquedo. O veículo é uma réplica do ônibus que apareceu no filme Magical Mystery Tour, de 1967, e percorrer nele as ruas de Liverpool é o sonho de todo beatlemaníaco.

Em duas horas, o ônibus vai levar desde contemporâneos da banda até crianças com poucos anos de vida a pontos cruciais na história dos Beatles. O passeio tem paradas estratégicas, em locais como Strawberry Fields e Penny Lane, onde a placa da rua teve de ser pintada na parede depois de a prefeitura ficar cansada de substituir o sinal, levado para casa por fãs destemidos como souvenir.

O tour sincroniza os pontos turísticos com a trilha sonora correspondente e começa ao som de Magical Mystery Tour. Hits como In My Life e trechos de entrevistas também têm presença garantida durante o passeio, que passa pela casa de cada um dos integrantes da banda durante a juventude e termina no Cavern Club, onde, muitos anos antes de deixar a cidade rumo ao estrelado, a banda costumava se apresentar.

"É nosso pacote mais popular", disse Jon Keats, diretor de operações e eventos do Cavern Club, que controla o Cavern Tours, responsável pelo passeio. Segundo ele, 30 mil pessoas embarcaram em seu ônibus mágico no ano passado.