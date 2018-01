Vento no rosto em um tour off-road até Taípe Stress na direção? Esqueça. Em Arraial d'Ajuda, conduzir um veículo ganha um sentido totalmente diferente. Ao ar livre, com o vento no rosto e a natureza como companhia, conduzir um quadriciclo rumo a Praia do Taípe é simplesmente relaxante. Uma, entre tantas atividades "além-praia" disponíveis na vila.