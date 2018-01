Ver o Mickey vai ficar mais caro

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se não bastasse a alta cotação do dólar, o ingresso para ver o Mickey de perto também ficará mais caro. A partir deste domingo (1º de março), a empresa The Walt Disney Co. vai aumentar o valor dos tíquetes para Disneylândia, na Califórnia, Disney World, em Orlando, e outros parques temáticos do grupo no território norte-americano.

O ingresso de um dia para a Disneylândia ou para o parque California Adventure em Anaheim custará US$ 99 para maiores de 10 anos – um aumento de US$ 3. Na Flórida, o ingresso de um dia para o Magic Kingdom da Disney World passa a custar US$ 105, US$ 6 acima do preço anterior. Ainda na Flórida, o preço do tíquete de um dia para o Epcot ou para o Animal Kingdom vale agora US$ 97, um aumento de US$ 3.

Houve aumento também para as crianças de 3 a 9 anos. Agora, elas pagam US$ 93 em Anaheim (US$ 3 acima do preço anterior). No Magic Kingdom, na Flórida, o valor é de US$ 99, US$ 6 mais caro. Para os outros parques temáticos, o preço é US$ 91, outro aumento de US$ 3.

A porta-voz da companhia Suzi Brown explicou que os parques Disney costumam aumentar o valor dos ingressos uma vez ao ano. “Nós continuamos adicionando novas experiências e muitos de nossos clientes optam por ingressos válidos para vários dias ou passes anuais, que oferecem bons descontos”, disse.

Assim como os preços, o movimento nos parques e resorts da empresa segue em crescimento, mesmo com o surto de sarampo que abateu o parque temático da Califórnia nos últimos meses. Mais de 70 pessoas ficaram doentes – incluindo seis funcionários. No último semestre de 2014, a receita do segmento chegou a US$ 3,9 bilhões (aumento de 9%).