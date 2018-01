Verão com praia em Paris e esportes olímpicos em Berlim Basta esquentar um pouco para os europeus revirarem os guarda-roupas atrás de suas peças mais frescas e saírem ao ar livre para aproveitar ao máximo a luz do sol. Verão na Europa é sinônimo de dias longos - escurece sempre depois das 21 horas - com ruas, praças e parques repletos de atividades.