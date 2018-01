Verão musical no litoral paulista

Sol, mar e balada. Todos os anos, a tradicional combinação chega junto com o verão nas praias do litoral paulista. E o agito já começou. Confira: MARESIAS Até 1º de fevereiro, as areias de uma das praias mais badaladas do Estado recebem a 7ª edição do Skol Spirit, que espera atrair a atenção de 40 mil pessoas. O complexo de lazer conta com tendas, espreguiçadeiras, chuveiros e banheiros. Tudo gratuito, com exceção, é claro, do que for consumido nos bares. O espaço receberá DJs renomados como o croata Sasha Agram (amanhã), o brasileiro Marcos Paz (2 de janeiro) e o alemão Christian Fischer (3 de janeiro). As apresentações são sempre das 17 às 20 horas, sem a cobrança de ingresso. Fica na Avenida Francisco Lup, 991. Mais informações no site www.skolspirit.com.br. UBATUBA Ubatuba também acabou de dar início aos shows da estação. Até 31 de janeiro ocorre o Festival de Verão com apresentações de bandas de todos os estilos. Quem sobe ao palco hoje é o grupo Jeito Moleque - até o fim da temporada, estão programados Inimigos da HP, Fresno, Negra Li, Cesar Menotti e Fabiano e Ana Carolina. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 100. Mais informações no site: www.festivaldeveraoubatuba.com.br. RIVIERA Na Riviera de São Lourenço, o Espaço Cultural Veja São Paulo já funciona a pleno vapor. Na programação, apresentações musicais e teatrais, além de oficinas de arte e exibição de filmes. Tudo gratuito. A cantora Fernanda Porto está entre os participantes da festa, com um show marcado para o dia 4. No dia 19, os visitantes poderão curtir jazz, blues e antigos hits na apresentação da estilosa Big Time Orchestra. A programação será encerrada em 5 de fevereiro, com Cláudio Zoli e Banda Glória passando pelo palco da Riviera. Nas artes cênicas, a garotada poderá se divertir com a encenação dos clássicos A Cigarra e a Formiga e Pluft, o Fantasminha. No espaço dos workshops haverá ainda aulas de pintura, origami e ioga. Para mais informaçõe, acesse o site: vejasaopaulo.abril.com.br/riviera2008. ILHABELA Pelo quinto ano consecutivo, o Festival SummerStage anima Ilhabela com uma extensa programação até 24 de fevereiro. Estão programadas mais de 40 atrações musicais. Bandas e DJs vão dividir a atenção das cerca de 700 pessoas esperadas diariamente no local. Os ingressos custam de R$ 15 (feminino) a R$ 30 (masculino). E a tenda funcionará das 23 às 6 horas, na Avenida Força Expedicionária Brasileira, 161. Entre os shows de destaque está o da banda Funk Como Le Gusta, que promete fazer a platéia dançar no ritmo do samba rock no dia 17 de janeiro. Dia 24 é a vez do reggae tomar conta do espaço com a apresentação do grupo Tribo de Jah. Adeptos de outros estilos sonoros, como a música eletrônica, também terão seu momento no SummerStage. No dia 10, por exemplo, a festa fica por conta do DJ alemão Tom Clark e dos cariocas Ung & Bas. O conhecido DJ Marky se apresenta em 7 de fevereiro. No dia 20, as picapes serão comandadas por João Lee, filho da roqueira Rita Lee. Mais informações no site www.summerstage.com.br. GUARUJÁ Já na Baixada Santista, os megashows no Estádio Municipal já começaram a tomar conta do Guarujá. E as apresentações seguem até 10 de janeiro, no maior clima de micareta. Chiclete com Banana, Babado Novo, Ivete Sangalo e Timbalada estão entre os nomes que prometem chacoalhar a multidão. Quem pretende assistir a uma das atrações, no entanto, terá de desembolsar de R$ 100 a R$ 180 pelo ingresso. Informações no www.veraoshowguaruja.com.br.