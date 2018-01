Verdades sobre o Mar Morto

Nosso bravo viajante já provocou a criação de um comitê de recepção em Itacaré, na Bahia, apenas por ter cogitado a hipótese de passar o ano-novo por lá. Ele ainda não garante que vai, mas manda um beijo doce como o cacau a todos os seus admiradores.

Mr. Miles: eu canso de ler, nas publicações de turismo, exageros mercadológicos do tipo “na Polinésia, a água é tão transparente que é possível ver peixes a 30 metros de profundidade” ou “no Canadá, o frio pode ser tão forte que uma cusparada pode congelar no ar”. Sobre o fato de que as pessoas flutuam no Mar Morto, que tipo de verdade existe?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mario Sergio Volpatto, por e-mail

" Well, my friend: as pessoas de fato flutam em Yam ha-Melah (o nome hebraico do Mar Morto). Mas só se quiserem, of course . A grande lagoa bíblica que ocupa a maior depressão do planeta é uma espécie de mar embriagado. Let me try to explain : enquanto outras porções de água salgada ao redor do mundo têm, em média, 30 gramas de sais diversos por litro, o falecido mar entre Israel e a Jordânia possui algo como dez vezes a dosagem padrão. Em outras palavras: o pobre mar, além de morto, seria preso e multado nesses comandos de vossa Lei Seca.

However , é exatamente essa concentração de sais que torna o Mar Morto mais denso, propiciando aos apreciadores da modalidade maior conforto ao flutuar. Não se conclua com isso, fellow , que se trata de um mar impenetrável. Já ouvi relatos sobre diversos místicos que imaginaram sobrepujá-lo caminhando sobre suas águas e, of course , deram com os burros nas mesmas. Sobretudo os mais pesados. Esses vão ao fundo com igual facilidade seja no Lago di Como ou no Mar Morto. Águas sólidas mesmo, unfortunately , só as de alguns rios urbanos lastimavelmente negligenciados.

Eu já estive no Mar Morto algumas vezes apreciando sua paisagem e, indeed , rezando por sua alma. Jamais, contudo, tive vontade de banhar-me nele, mesmo quando o calor era grande. Confesso que tenho traumas que me impedem de viver essa experiência. O primeiro deles remonta à minha infância: as detestáveis sopas de tia Geraldine, com toda a certeza mais salgadas do que o Mar Morto. They were disgusting!

Mas pior foi o ocorrido com um conhecido argentino, que usava suas férias para trabalhar em um kibutz em Israel. Certo dia, levaram-no e ao seu grupo para um passeio pelo Mar Morto. Pablito (assim o chamarei) ficou emocionado com o mar de tantos versículos e, mesmo usando um blue jeans , resolveu provar de suas águas. Esqueceu-se, however , que sofria de uma furunculose crônica, sobretudo da cintura para baixo. Nem é preciso dizer que o sal do Mar Morto obrigou Pablito a despir-se na praia sob um raro chuveiro de água doce - gritando a maior variedade de impropérios portenhos já ouvida no Oriente Médio. Você não acha esse um bom motivo para evitá-lo, my friend ?