Verde e mordomias em resort balinês

Atmosfera. Instalado numa região onde a natureza é a grande protagonista, o resort segue a proposta de ser um sofisticado recanto isolado. As 18 suítes e 42 villas se espalham pelo espaço, e as distâncias até piscinas, spa e outras áreas são grandes - o primeiro luxo é poder chamar um carrinho de golfe para buscá-lo no quarto e levá-lo para onde desejar. Contato com outros hóspedes, portanto, é raro. E, caso não tenha paciência para conviver com insetos e bichos da floresta, este não é o seu lugar.

Acomodação. Um caminhozinho de pedra, logo uma escada, e, lá embaixo, estava a porta para a minha villa. Escondida, enorme e cheia de requinte, como um verdadeiro paraíso privado. Além do banheiro brilhando e superequipado - com direito a chuveiro ao ar livre (combinação perfeita com o clima da ilha), amenities de qualidade, roupões e toalhas fofinhos -, a varanda me esperava com espreguiçadeiras a postos e uma piscina particular. Detalhe da recepção: a cesta com frutas locais.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Café da manhã. Com sol começando a despontar, fiquei feliz ao ver as mesinhas ao ar livre. E também porque o menu é à la carte, servido por simpáticos e pacientes garçons que não se importam em explicar item por item do cardápio. As opções vão de ovos preparados à moda do cliente ao delicioso pancake com creme e frutas vermelhas. Viajantes podem começar ali a degustação de frutos locais, como o rambutan, roxo por fora, branco por dentro - e cheio de espinhos no interior.

Lazer. O programa deixado no seu quarto indica o horário da ioga pela manhã; opções de tratamentos que te esperam no spa - pagos à parte, claro -; e atividades oferecidas no fitness center. Tudo tentador e lindo, se você não tivesse a ilha de Bali inteira esperando lá fora. Com tempo apertado, escolhi experimentar a ioga, praticada à beira do lago, com luminárias hindus que completavam a atmosfera zen. Sem grandes novidades, creio que deveria mesmo é ter provado as técnicas de massagem balinesas, que prometiam verdadeiros milagres.