Via refaz trajetos históricos do santo de Assis Pelo nome é fácil confundir com a Via Francigena. No entanto, esta rota criada há 20 anos tem um viés muito mais histórico e turístico que religioso, ainda que seu objetivo principal seja retraçar os lugares por onde viveu, passou e rezou São Francisco de Assis. Obviamente a cidade de Assis e sua basílica, aberta em 1228, são os pontos de destaque do percurso de 280 quilômetros que atravessa as regiões da Umbria, da Toscana e termina em Roma.