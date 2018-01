'Viagem' ganha prêmio da CET Com a reportagem Berlim versão descolada, publicada no Viagem & Aventura em 1.º de abril, a jornalista do Estado Ana Carolina Sacoman ganhou o prêmio de melhor reportagem de jornal, concedido pela Comissão Européia de Turismo (CET). Outros cinco jornalistas foram premiados. Os vencedores receberão os prêmios na Áustria.