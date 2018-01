Viagem no tempo e atrações no entorno

Vinhos Miolo, tarantela, músicos e dançarinos vestidos a caráter. O passeio de maria-fumaça entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa diverte crianças e adultos. Dura duas horas e custa desde R$ 77; informações: mfumaca.com.br

Lembrar e celebrar

No Hotel Villa Michelon, no Vale dos Vinhedos, a tradição italiana é revivida diariamente. Ali ficam o Memorial do Vinho e a Casa do Filó, que resgatam a história da imigração com painéis e móveis de época. A vindima começa ali dia 31 de janeiro, aberta a não hóspedes - custa R$ 40 por pessoa

Terra nostra

Viva o cotidiano dos imigrantes em 1875, ano da chegada dos primeiros italianos à região. Conduzidos por uma atriz falando "portuliano", os visitantes do Parque Temático Epopeia Italiana (R$ 17) fazem uma imersão à cultura dos colonos de Vêneto

No spa, taninos para relaxar corpo e alma Localizado no alto de uma colina, com vista para os vinhedos da Miolo, o Spa do Vinho Caudalie (spadovinho.com.br) ganhou fama por seus tratamentos vinoterápicos. Pertencente à rede Marriott, é o primeiro no Brasil a utilizar produtos patenteados pelo laboratório francês Caudalie, com base em pesquisas da Universidade de Bordeaux. A vinoterapia não utiliza o vinho nos tratamentos (caso da vinhoterapia), mas faz o uso terapêutico dos produtos provenientes da vinha, da uva ou do processo de vinificação. Esses produtos são ricos em polifenóis, que combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento. As diárias custam a partir de R$ 447. Também é possível usufruir da estrutura do spa por um dia, por R$ 180.