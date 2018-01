Viagem pela internet: como saber se é confiável?

Nunca faça pagamentos por boleto ou transferência bancária: são transações irreversíveis e por isso costumam ser usadas por trambiqueiros. Use sempre cartão de crédito ou PayPal, que podem ser acionados caso seja cabível um reembolso. Na hora de comprar passeios organizados, sempre que possível procure resolver isso localmente, por meio do seu hotel. Ninguém gosta de vender passeio que dá problema e encarar o hóspede insatisfeito pelo resto da viagem.

Quero viajar à Toscana para participar da colheita de azeitonas. Como sair daqui com tudo arranjado? (Valéria, São Paulo)

As palavras mágicas para achar esse tipo de viagem na internet são "Tuscany olive picking tour". Você vai encontrar vários operadores. Gostei muito do tour da Spirit of Italy, que sai no fim de outubro, com hospedagem em um agriturismo, oferecendo um dia e meio de colheita de azeitonas e uma visita completa a uma prensa de azeite. O site é spiritofitalytours.com.

Qual a dimensão máxima para bagagem de mão? Tenho milhas Smiles, quantas preciso para viajar pela United? (Alcides, São Paulo)

Para levar sua bagagem a bordo sem problemas, a maleta precisa medir no máximo 56 x 36 x 23 centímetros. Se você tem milhas Smiles, só pode tentar passagem-prêmio para os Estados Unidos pela Delta, que é parceira da Gol. A United está na aliança da TAM, a Star Alliance. Para viajar na classe econômica você precisa de 50 mil milhas. Emita no site do Smiles (www.smiles.com.br).

