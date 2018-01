Viagem Virtual

O english.istanbul.com traz detalhes históricos dos monumentos que atraem cada vez mais turistas à cidade. Depois de visitá-lo, fica fácil entender por que o Palácio Topkapi, o Grande Bazar e a Santa Sofia são paradas obrigatórias no roteiro de qualquer viajante.

Guia indispensável para quem pretende visitar a maior cidade da Turquia em 2010. No site en.istanbul2010.org está a programação artística que promete agitar a Capital da Cultura até o fim do ano, com detalhes de cada apresentação, horários e locais. Há também links dedicados aos projetos de restauro e revitalização de museus, igrejas e outros espaços de interesse público.

Construída no século 6º como igreja, a Basílica de Santa Sofia foi transformada em mesquita e hoje funciona como museu. O imponente edifício é um dos principais exemplos da arquitetura bizantina, tendo seu interior decorado com mosaicos, esculturas e pilares de mármore. Leia mais sobre a história e o acervo deste ícone da cidade no hagiasophia.com.