Viajar com criança: comece na sua cidade Muita gente quer saber o que fazer com crianças em lugares que não sejam propriamente infantis. Perguntas inocentes como "aonde levar as crianças em Paris?" escondem um princípio de pânico: meu Deus, estamos viajando em família e não é nem para a Disney nem para um resort! E agora? É uma questão de educação. Se você ensinar a seus filhos que toda saída de casa envolve toboágua ou montanha-russa, fica difícil propor outros programas.