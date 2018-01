‘Viaje com o Viagem’: Conheça os vencedores

A promoção ‘Viaje com o Viagem Estadão’ (Certificado de Autorização Caixa nº 3-6218/ 2017) chegou ao fim no dia 4. Ao longo de 15 dias, os leitores que seguiram o Viagem nas redes sociais (facebook.com/viagemestadao e, no Instagram, @viagemestadao) e usaram #ViajeComOViagemEstadao em suas fotos puderam concorrer a duas diárias em pousadas do interior de São Paulo.

O tema era “Para qual destino no Estado de São Paulo você quer voltar em 2018?”. O corpo de jurados, formado pela equipe do Viagem, teve trabalho para escolher os vencedores. Foram horas analisando as imagens até que se chegasse a um acordo.

A foto da capelinha colorida em São Bento do Sapucaí de Anna Moreno ficou com a primeira colocação. Anna poderá viajar à Fazenda Capoava (fazendacapoava.com.br), em Itu, e levar um acompanhante e duas crianças de até 12 anos para relaxar em meio à Mata Atlântica.

Greice Souza saltou no Pico da Cascavel, em Socorro, com um grupo de amigas e ficou em segundo lugar. Como premiação, Greice poderá viajar com um acompanhante e duas crianças de até 12 anos para o Celebration Resort do complexo Hot Beach (hotbeach.com.br), em Olímpia, e ainda terá direito a quatro ingressos para o parque de águas termais.

O sorrisão contagiante de Maria Fernanda Guedes em Bertioga contagiou também nosso corpo de jurados e ela ficou com a terceira colocação. Assim, poderá viajar – e levar um acompanhante – à Pousada Barra do Bié (pousadabarradobie.com.br), em Cunha. A charmosa pousada tem apenas seis chalés e serve o café da manhã até as 14 horas.

Fique ligado nas nossas redes sociais para as próximas iniciativas que já estamos preparando para o próximo ano. Enquanto isso, coloque #viagemestadao nas suas fotos do Instagram – você pode entrar em nossa galeria, publicada na página 2 e na web.