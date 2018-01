Viaje na pergunta

Sandra, São Paulo

Eu acho que em Cuba vocês vão ter mais chance de passear pela vida real com segurança. Na Jamaica, é provável que vocês fiquem presos num resort a maior parte do tempo. Tente alocar pelo menos metade da viagem a Havana. Se couber no seu bolso, descanse na praia na ilhota de Cayo Largo, que é mais bacana que Varadero. Se o seu filho não curte som tipo Buena Vista Social Club, diga para pesquisar "Cuban hip hop" e "raperos" na internet - ele vai poder ir atrás de uma outra cena musical cubana.