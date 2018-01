Viaje na pergunta

Veridiana, São Paulo

Dez dias estão sob medida para fazer o basicão. Bogotá tem um centro histórico preservado e muitos lugarzinhos charmosos no bairro Candelaria. Cartagena é uma das cidades coloniais mais bonitas da América espanhola; suas melhores praias, no entanto, estão em ilhotas a 1 hora de barco. Os pacotes vendidos no Brasil costumam ser turbinados com esticadas na ilha caribenha de San Andrés, já na costa da Nicarágua, onde há ótimas condições para mergulho. Querendo ficar pelo continente, você pode pegar um ônibus de Cartagena a Santa Marta, 4 horas ao norte. Nas redondezas você visita o Parque Nacional Tayrona, que esconde enseadinhas lindas (como El Cabo) e passar uns dias na muvuca do vilarejo ripongo de Taganga. Volte a Bogotá de avião desde Santa Marta mesmo.

Quero alugar um apê em Paris em abril e ficar 15 dias. Que passeios de um dia você recomenda? Paris Disneyland, Bruxelas, Bruges? E Londres, é possível?

Lucas, Pindamonhangaba (SP)

Deixe Londres para uma próxima. As outras são possíveis. Dê preferência a viagens curtas, em que você passe menos de 1h30 no trem. Pertinho de Paris dá para visitar, em passeios separados, os castelos de Vincennes (de metrô!), de Chantilly e de Versalhes; a casa de Monet em Giverny; e as famosas caves de champagne de Reims (a 45 minutos de TGV). A Paris Disneyland tem trem (RER) na porta. Bruges é a viagem mais longa: são 2h30, com baldeação em Bruxelas. (Aproveite ainda para dar um rolê pela Grand-Place na volta).

Temos 18 dias em setembro e queremos viajar para prevenir a crise dos 7 anos de casamento. Nossos amigos recomendam Turquia, talvez com Grécia. Você aprova?

Marcio, São Paulo

Setembro é uma época excelente - as férias europeias já terão terminado, mas ainda será verão. Para combinar os dois países você vai precisar ser seletivo. Uma boa solução é reservar dez dias para a Turquia (indo a Istambul, à Capadócia e a Pamukkale) e dividir os oito restantes entre Atenas e uma ilha (ou duas, se não der para escolher entre Santorini e Mikonos). Ficar somente pela Turquia, contudo, pode ser mais prático - e romântico. Depois de passear pelo interior, termine no litoral. Primeiro em Kusadasi, de onde dá para visitar as ruínas de Éfeso e Mileto. E depois faça um cruzeiro de gulet, um iate de madeira, pela costa do Egeu, a partir de Bodrum. Um ótimo site para planejar uma viagem à Turquia é, como o nome sugere, o turkeytravelplanner.com.