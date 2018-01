Viaje na pergunta

Jucimeire, Ribeirão Preto (SP)

Monte base em Olinda: as pousadas são escoladas em dar dicas e vai ser fácil arranjar companhia para rachar táxis. Separe duas tardes para o Recife Antigo e as igrejas do bairro vizinho de Santo Antônio. Negocie um táxi para ir à oficina de Brennand, ao Instituto Ricardo Brennand e à casa de Gilberto Freyre, terminando no casario do Poço da Panela (vá entre terça e sexta). Caruaru está a duas horas de ônibus. Você pode ver a feira e visitar os ateliês do Alto da Moura sem dormir na cidade. De Olinda também dá para ir de ônibus a Igarassu e Itamaracá (visite o Forte Orange e a sede do Projeto Peixe-Boi).