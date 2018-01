Viaje na pergunta

Eneida, Barueri.

Se você não conseguir controlar seus impulsos, é melhor dar um tempo para Maya, Raj e Bahuan. O fim de junho marcou o começo das monções, a época das grandes chuvas que devem castigar o subcontinente indiano até meados de setembro. Deixe para viajar entre novembro e fevereiro, quando os cartões-postais que você vê na novela terão dias secos e ensolarados, e um frio gostoso à noite e de manhãzinha. Só não ache que você vai encontrar tudo aquilo numa cidade só: os cenógrafos da Globo fizeram o bhangra do hindu doido no Rajastão do Projac.

Queremos passar três noites românticas em Veneza agora em agosto, mas não temos orçamento para os hotéis cinco-estrelas, nem paciência com hoteizinhos acanhados. Alguma sugestão? Luís Gustavo, São Paulo.

Agosto em Veneza? Preparem-se para o calor - e as multidões. O lado bom é que as diárias caem um pouco (e, neste verão da crise, caíram ainda mais). Sei de um hotel que vocês vão adorar: o Ca? Pisani. Fica no Dorsoduro - o lado mais tranquilo do Grande Canal - pertinho da parada Zattere do vaporetto. A arquitetura do antigo palacete foi preservada, mas a decoração mistura móveis e objetos de design modernos com peças art déco dos anos 40. Vocês vão ser vizinhos da Accademia e da Coleção Peggy Guggenheim. Em agosto as diárias começam em 145 (capisanihotel.it).