Viaje na pergunta

Henrique, Ribeirão Preto.

Vocês vão precisar de três dias para ver o essencial. A Barcelona modernista - os palacetes do bairro do Eixample, a Sagrada Família, o Parque Güell - cabe num dia. O coração antigo da cidade - o mercado da Boquería, as vielas do Raval e do Bairro Gótico, as lojas e museus do Born - merece outro dia inteiro. Um terceiro dia deve ser dedicado a Montjuïc: o teleférico que leva ao castelo, os Museus Miró e da Catalunha, o Poble Espanyol. Não se sintam culpados se, ao fim da maratona, der vontade de passar os outros dois dias só curtindo a cidade, sem obrigações turísticas - a comida é ótima, a cerveja é barata e a praia urbana de Bogatell é superdescolada. Nunca fui a Sabadell, mas sei que é uma cidade industrial com um centrinho histórico preservado. Seu museu paleontológico tem a maior coleção de fósseis de mamíferos da Europa. Está a 30 minutos de trem suburbano. Outros passeios bate-e-volta que vocês devem considerar: à cidade romana de Tarragona (1h15 de trem); à praia de Tossa de Mar, com centrinho murado (2 horas de ônibus); ao convento de Montserrat (1 hora de trem) e ao museu Dalí, em Figueras (1h30 de trem). Não deixem de consultar o blog Achados, da minha amiga Adriana Setti, que é uma mina de dicas sobre Barcelona (viajeaqui.abril.com.br/achados).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br.