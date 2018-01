Viaje na pergunta

Maurício, São Paulo

Os ferryboats entre a Itália e a Grécia só valem a pena para quem quer viajar com seu próprio carro. Para o passageiro é caro e desconfortável: na alta temporada, uma poltrona no convés sai por 85; a viagem dura entre 15 e 17 horas e leva à ilha de Corfu (que não é nenhuma daquelas com cúpulas azuis) ou ao porto de Patras, que está a 3 horas de trem de Atenas. É melhor chegar de avião e, então, voar ou pegar um ferry doméstico à ilha desejada. Veja horários em greecelogue.com/ferries-in-greece.

Existe praia próxima a Santiago de Compostela? Preciso também de um hotel de até 40 em Madri. Soraya, São Paulo.

As praias mais à mão para quem está em Santiago estão a 45 km da cidade; ficam em Rianxo, na ría de Arosa. A praia de Tanxil ostenta a bandeira azul, certificando suas águas limpas. A praia mais bonita da Galícia, contudo, fica a 180 km ao norte de Compostela, entre La Coruña e Gijón: trata-se de As Catedrais, que tem uma impressionante formação rochosa à la Pedra Furada. Quanto ao seu hotel ultrabarato em Madri, você pode encontrar o que procura nos "hostales", pensões tradicionais que funcionam em andares inteiros de prédios do centro da cidade. Na Gran Vía há prédios que servem de endereço para cinco ou seis hostales. Você encontra uma seleção dos melhores na bíblia dos mãos-fechadas de bom gosto: eurocheapo.com/madrid.

Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br.