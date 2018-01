Viaje na pergunta

Flávia, São Paulo

Os chamados "pontos turísticos" servem sobretudo para indicar o percurso, Flávia. A viagem de verdade acontece no caminho entre um e outro. Ao procurar atrações turísticas fora da rota convencional você vai acabar passeando por lugares diferentes de Paris - e isso é ótimo. Minha sugestão: compre um Paris Museum Pass (parismuseumpass.com) de 6 dias por 64. Persiga os museus e monumentos que você não visitou - os castelos de Vincennes, Chantilly e Fontainebleau; os museus de La Villette; o museu das artes asiáticas; o Instituto do Mundo Árabe. À noite, saia dos guetos turísticos do Quartier Latin e de St.-Germain e procure a muvuca nas redondezas da rue Oberkampf, do Canal St.-Martin e no entorno da rue des Abbesses, em Montmartre.Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br.