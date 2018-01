Viaje na pergunta

Lygia, São Paulo

Você tem razão, Lygia. Na Toscana o trem só liga as cidades principais, como Florença, Siena, Pisa e Lucca. As estradinhas de cinema e os vilarejos que não estão no mapa só se oferecem facilmente a quem está de carro. Vejo duas soluções para a sua viagem. Uma, mais em conta e potencialmente muito divertida, é andar de ônibus, como os toscanos. Há inúmeras companhias que operam na região, como SITA (sitabus.it), CAP (capautolinee.it), Lazzi (lazzi.it) e Florentia (florentiabus.it). Estude os itinerários, jogue o nome dos povoados no Google, e você pode inventar uma viagem interessantérrima. A outra alternativa é procurar pequenos passeios em grupo, que são mais fáceis de conseguir se você se basear em Florença.Veja alguns exemplos na agência Viator.com. (Mas se eu fosse você, ia com tempo e deixava para pesquisar esses passeios in loco, depois de chegar).

