Viaje na pergunta

Mauro, Rio Pardo (SP)

Do aeroporto de Zurique a Berna são 75 minutos de trem. Num dia claro, vá a Interlaken (55 minutos), para de lá subir ao topo do Monte Jungfrauhof, a bordo da linha férrea mais alta da Europa. Prossiga de trem (3h30min.) a Milão, onde pode montar base para visitar suas próximas escalas, que ficam nas redondezas: Castelletto Merli, a 130 km, e Gorgonzola, a 32 km. Volte a Zurique pela rota mais bonita. Vá a Lugano (60 minutos de trem) e pegue o Wilhelm Tell Express, um dos mais bonitos trens panorâmicos da Suíça, que leva até Lucerna - e inclui a travessia de um lago (willhelmtellexpress.ch). De Lucerna a Zurique são mais 60 minutos de trem.

Somos três e queremos fazer o seguinte roteiro: Paris, Bruxelas, Colônia, Frankfurt, Munique, Innsbruck, Verona, Veneza, Florença, Roma, Gênova, Nice, Lyon e Paris. Como é mais econômico viajar: de carro ou trem?

Carlos, São Paulo

Evite cobrir tanto chão numa mesma viagem, seja de carro ou de trem. De carro a viagem que funciona é aquela em que você se restringe a uma região, monta uma ou duas bases e tem tempo para pegar as estradas mais lentas e fazer todos os desvios e paradas que a sua intuição mandar. De trem dá para focar em um ou dois países contíguos - mas, de novo, quanto menos viagens longas você fizer, mais gostoso vai ser. Para ir a pontos tão distantes entre si quanto nessa sua viagem, o melhor é escolher três ou quatro cidades e fazer o roteiro de avião. Reserve entre quatro e sete dias para cada escala, e faça pequenas viagens bate-volta aos arredores. O que não couber fica para a próxima.

Meu destino final é Praga, mas quero entrar pela Alemanha. Que cidades visito pelo caminho?

Alberto, São Paulo

A estratégia é muito boa: na Europa nunca é preciso sair do caminho para descobrir lugares bacanas. Desembarcando em Frankfurt, faça a Rota Romântica (com base em Rothenburg ou Dinkensbühl), então vá a Munique, Garmisch-Partenkirschen, Salzburgo, Viena e Cesky Krumlov antes de Praga .

Perguntas: