Viaje na pergunta

Filipe, São Paulo

Ouarzazate está na beira da areia. Para viver uma experiência marcante do deserto, o ideal é fazer uma excursão específica, com pernoite em tenda berbere ou numa kasbah. Para quem não tem tempo, existem passeios de um dia que proporcionam um gostinho de deserto. Consulte ouarzazate-unlimited.com e chegue com o tour reservado. Do resto, tiraria Casablanca (não tem graça) e acrescentaria um dia em Fez. Chegue a Ouarzazate por terra, cruzando as montanhas Atlas, vindo de Marrakech.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br