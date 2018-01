Viaje na pergunta

Não há mais ingressos para viajantes independentes que queiram assistir aos jogos do Brasil, Wanderley. Os lotes de ingressos que a Fifa pôs à venda para as partidas da seleção (e de países como Argentina e Itália) evaporaram. Ainda é possível, porém, comprar pacotes com hospedagem, traslados e ingressos, vendidos pelas operadoras credenciadas pela Fifa - Agaxtur.com.br, Ambiental.tur.br, Marsans.com.br, Pallastur.com.br e StellaBarros.com.br. Os mais baratos, na faixa de US$ 7 mil por pessoa, dão direito aos dois primeiros jogos; os pacotes para ver a Copa inteira chegam a US$ 21 mil. Sinceramente, eu não recomendaria ir à Copa da África do Sul sem o apoio das operadoras. As distâncias são grandes, a logística dos traslados é complicada e os torcedores independentes podem ter dor de cabeça.

Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br