Viaje na pergunta

A meu ver, o ponto mais conveniente para se hospedar em São Paulo e curtir a cidade é a ponta oeste da Avenida Paulista, junto à Rua da Consolação. Por ali você tem não só metrô na porta (para ir à Liberdade, ao Museu da Língua Portuguesa e ao Mercado Municipal) como também o melhor corredor de ônibus da cidade (dá para descer ao Centro e ir à feirinha da Benedito Calixto). A pé você pode descer aos Jardins, ir ao Masp, passear em Higienópolis (não perca o Museu do Futebol, no Pacaembu). E você vai estar a uma corrida curta de táxi da balada da Vila Madalena. Há vários hotéis por ali: dos econômicos Formule 1 e Ibis aos confortáveis Tryp Paulista, Caesar Business e Transamérica The Advance.

Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br.