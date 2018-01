Viaje na pergunta

Março assinala o fim do verão no Nordeste; é a última chance de pegar praia na costa do Rio Grande do Norte ao norte da Bahia antes das chuvas. Recomendo as praias da Rota Ecológica, entre São Miguel dos Milagres e Japaratinga, que vão oferecer uma experiência diferente das que vocês tiveram nas capitais. Santiago e os Lagos Andinos também seria uma grande viagem para essa época. Na Europa vocês passariam menos frio e aproveitariam mais em Portugal ou na Andaluzia.

