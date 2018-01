Viaje na pergunta

Durante a época de chuvas no Nordeste (que vai de abril a junho do Rio Grande do Norte ao norte da Bahia e de março a maio lá em cima, entre o Maranhão e o Ceará) pode cair água dias a fio, chover só um pouquinho por dia ou até mesmo estiar na semana inteira em que você estiver por lá. É uma época boa para quem quer descansar em um lugar só e não ficar pulando de praia em praia (não há nada pior do que pegar o carro para ir a uma delas e ver o tempo virar um pouco antes de chegar lá). Se você resolver mesmo ir, prefira se hospedar em uma pousada ou resort pé na areia, para poder dar um pulinho na praia com facilidade sempre que o tempo abrir. Os supercalorentos costumam gostar mais desta época do que do verão.

Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br