Viaje na pergunta

Captei a mensagem: você está com medo de ir a Brasiloche no auge das férias escolares. Pois nas redondezas você pode ir ao Cerro Bayo, uma estação-boutique em Villa La Angostura (a 1h30 de distância de Bariloche), ou a Chapelco, ao lado de San Martín de los Andes (a 2h30 de Bariloche pelo asfalto). Pense também em Ushuaia, na Terra do Fogo, onde a neve chega um pouco antes das outras estâncias.

Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br