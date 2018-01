Viaje na pergunta

JUCIMEIRE, RIBEIRÃO PRETO

A época seca vai de abril a setembro; para garantir dias bonitos e não pegar as noites frias do inverno, é melhor viajar até maio. Faça com que eles estejam em Belo Horizonte num fim de semana - assim vão poder aproveitar o ônibus que leva a Inhotim, o centro cultural que é atualmente a maior atração da capital mineira (veja detalhes em inhotim.org.br). Ir de ônibus a Ouro Preto também não tem segredos; caso você possa arcar com a mordomia, entretanto, vale a pena investir num transfer de táxi (R$ 180 em cada sentido).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perguntas: turista.profissional@grupoestado.com.br