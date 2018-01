Viaje por todo o Brasil a R$ 899 O Passaporte Azul voltou: desta vez, pelo valor fixo de R$ 899 é possível viajar para 17 destinos brasileiros quantas vezes quiser durante março e abril. Entre as opções, Natal, Manaus, Porto Alegre e, a partir de amanhã, Goiânia. O bilhete está à venda até a próxima segunda-feira ou enquanto durarem os estoques. As viagens não podem ser feitas às sextas-feiras e aos domingos nem nos dias 1, 3 e 5 de abril, durante o feriado da Páscoa. A compra do passaporte garante 100 pontos no programa de vantagens Tudo Azul. Vendas no site www.voeazul.com.br/passaporteazul, pelo call center (11-3003-2985) ou em agências de turismo.