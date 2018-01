Victoria Peak e Ilha de Lantau. Para visitar com ou sem fog

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dependendo da época em que você visitar Hong Kong, vai entender por que os ingleses se sentiram em casa por lá. Especialmente no inverno (dezembro a março), a forte umidade traz uma nebulosidade espessa, tal qual o fog londrino, que pode se manter sobre a região durante toda a viagem. Nesse caso, você terá de abrir mão de alguns passeios - ou, ao menos, descobrir formas alternativas de aproveitar essas atrações.

Um dos programas tradicionais de Hong Kong é subir ao Victoria Peak (thepeak.com.hk), a 552 metros de altitude. O belo parque proporciona a vista de todo o território - para chegar ao topo, a maneira mais divertida é encarar o Peak Tram, trenzinho cuja primeira versão foi construída em 1888.

Com o dia nublado, no entanto, o passeio vale apenas pela curiosidade. Além do trenzinho e de uma volta rápida pelo parque (às vezes, sob chuva), você só vai conseguir rodar pelo shopping instalado ali, que conta com uma unidade do museu de cera Madame Tussauds.

O mau tempo também pode comprometer um pouco a ida ao buda gigante do Po Lin Monastério (np360.com.hk), na Ilha de Lantau. Desde Kowloon, são aproximadamente 40 minutos de metrô - você desembarca praticamente dentro da bilheteria do teleférico que leva ao parque. Compre antecipadamente pela internet para evitar filas.

Ao desembarcar do teleférico, os visitantes se deparam com um vilarejo turístico, repleto de lojinhas e restaurantes. Depois, é preciso encarar exatos 268 degraus até a bela estátua, construída em 2003.

Religiosidade. Reflexo da forte religiosidade presente em Hong Kong, cerca de 600 templos de budismo e taoismo se espalham pelo território. Um deles é o Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple, erguido em 1915 e com mais de 18 mil metros quadrados. Dentro da área, há diferentes salas de oração. O costume manda oferecer incenso aos deuses, como forma de agradecimento.

Se preferir um ambiente mais tranquilo, o Man Mo Temple tem uma atmosfera simples e, ao mesmo tempo, rica em detalhes. Você pode fazer a visita no mesmo dia em que for ao Victoria Peak.

Saiba mais:

Idioma: o oficial é o cantonês, mas quase todos falam inglês. As placas das ruas e do metrô também estão escritas nas duas línguas, o que facilita bastante a vida do viajante independente

Moeda: 1 dólar de Hong Kong vale R$ 0,22

Visto: brasileiros não precisam de visto para permanência de até 90 dias

