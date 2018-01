Vinhos perolados e outros sabores de Gaillac

Segundo o que se diz por ali, durante séculos os produtores de Bordeaux usaram vinho Gaillac para deixar mais encorpados seus exemplares mais leves. E, ainda que tenha perdido espaço na rota do vinho francês, a região é fortíssima na plantação de uvas, capaz de agradar apreciadores de doces, secos, brancos, tintos e perolados. E sem a inflação embutida no frisson em torno do destino Bordeaux.

Se estiver apenas de passagem, pela estrada, faça uma parada rapidíssima e conheça a loja Maison des Vins Saint-Michel (vins-gaillac.com). Fica logo na entrada da cidade, ao lado da Secretaria de Turismo. A coleção de produtores locais está toda ali. E você ainda pode provar o que quiser.

A qualquer hora do dia, a loja oferece uma pequena degustação de sete garrafas. O máximo que pode acontecer é você querer esticar e passar ao menos uma noite por ali. E com aquele clima de cidade medieval, pontes de tijolinhos, casas com detalhes feitos de madeira de demolição e ótima carta de vinhos à disposição por toda parte, pode ter certeza: não há como se arrepender.

/ T.C. e R.A.