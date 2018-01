Visite a fábrica da Guinness

Os mais sortudos estarão em Dublin, depois de amanhã, para comemorar os 250 anos da Guinness da forma ideal: com um copo na mão, brindando na porta da famosa cervejaria. Não é o seu caso? Festeje perto de casa mesmo - haverá eventos em quase todos os cantos do mundo -, mas programe logo sua visita às instalações da fábrica na capital irlandesa.

360 GRAUS – Paredes envidraçadas do Gravity Bar garantem bela panorâmica de Dublin

O tour pelos sete andares do prédio é marcado pela interatividade e atrai até 13 mil pessoas em um único fim de semana, público que dá a exata noção da popularidade da marca. Você não chegará a acompanhar o processo de envase da bebida, mas conhecerá em detalhes o legado de Arthur Guinness, que nos idos de 1759 provou ser um ótimo negociante.

Ele fez um contrato de leasing de 9 mil anos para garantir acesso à puríssima água vinda da Montanha Wicklow e às instalações da então pequena cervejaria de Dublin.

INTERATIVO

Durante a visita o turista participa de jogos de computador e pode provar a cevada torrada, com gosto semelhante ao do café, que dá à bebida sua característica tonalidade escura. E, claro, aproveita para matar a sede. Na metade do caminho fica o laboratório de testes, onde são servidas edições especiais da marca.

É possível pegar quantos copos quiser (ou aguentar). Mas vá com calma: o melhor mesmo está no fim do tour. No andar mais alto fica o Gravity Bar, onde você poderá gastar a ficha que ganhou na entrada e degustar o seu pint. Com muita calma, apreciando a bela vista panorâmica de Dublin. O bar tem paredes de vidro e a cidade estará a seus pés, em 360 graus.

Além do tão esperado brinde, às 17h59 desta quinta-feira, a cidade programou shows em 30 pubs da região central e 4 grandes casas de música: Vicar Street, Whelans, Tri-Pod e The Academy. Alguns deles estão esgotadíssimos.

SAIBA MAIS

Guinness: o ingresso para o tour nas instalações da fábrica custa 15 (R$ 39,70) na bilheteria ou 13,50 (R$ 35,70) na internet Mais informações: http://www.guinness-storehouse.com/